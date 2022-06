In deze Brugse padelclub mag je van rechtbank niet meer spelen op zondag en ’s avonds: “Een belachelijke beslissing”

Brugge IN BEELD. 10.000 bezoekers genieten van eerste festival in Brugge zonder coronazor­gen: “Steeds meer gezinnen vinden de weg en dat verzekert onze toekomst”

Er heerste een gezellig en ongedwongen sfeertje in het prachtige Minnewaterpark afgelopen zaterdag. Meeslepende muziek en een duurzame boodschap lokten zo’n 10.000 bezoekers naar de 31ste editie Feest in ’t Park. De eerste editie van het gratis mondiaal festival in een organisatie van Brugge Plus vzw was een succes.

27 juni