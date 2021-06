In Brugse gevangenis gaat 48 urenstaking van start

Brugge/Damme “Die wegenwer­ken voor het WK tijdrijden maken ons quasi onbereik­baar”: uitbaters Brugs restaurant zijn de wanhoop nabij

25 juni “Eerst moesten we acht maanden dicht door de coronacrisis. En nu we eindelijk gasten mogen ontvangen, worden we afgesloten.” De uitbaters van restaurant ‘t Apertje zijn niet te spreken over pas gestarte werken langs de Damse Vaart-Zuid in Brugge. Die gebeuren voor het WK tijdrijden midden september. Ook even verderop in Damme zijn ze niet gelukkig met de timing van de buren van Brugge.