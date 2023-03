In Brugge bewolkte ochtend met lichte regen

LEVENSVER­HAAL. Olivier (42) sterft na noodlotti­ge val van trap, maar beslissing ouders redt vier andere levens: “Iedereen zou moeten instemmen met orgaandona­tie”

Hij was een levensgenieter pur sang. Maar een noodlottige val van een trap maakte vroegtijdig een einde aan het leven van Olivier Steurbaut (42) uit Lievegem. “Het is onwezenlijk. Toen we hoorden dat hij zes uur onderaan die trap had gelegen met een lichaamstemperatuur van 33 graden, wisten we dat we hem kwijt waren”, getuigen zijn ouders, die 13 jaar geleden richting kust verhuisden. Frank en Claudine beslisten om de organen van hun zoon af te staan en doen nu een oproep. “Iedereen zou die beslissing moeten nemen. Hoe moeilijk het ook is.”