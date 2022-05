IN BEELD. Zo viert Brugge de derde landstitel op een rij

Koekelare RESTOTIP. De Roste Kluze: “Eerlijke keuken in gezellig kader met zicht op de kluis”

De Roste Kluze is een nieuw culinair adresje in het hart van Koekelare. De uitbaters zijn geen onbekenden want ze baatten voordien bowling De Goe Smete uit in dezelfde gemeente. Het was tijd voor een carrièreswitch en dat werd een restaurant op een bijzondere locatie. De naam van de zaak verwijst ernaar. Wij schoven onze voeten onder tafel.

13 mei