IN BEELD. Zo genoot de massa van eerste start van de Ronde van Vlaanderen in Brugge sinds 2016

Luxerust­huis Prinsenhof in Brugge onder verhoogd toezicht

Het luxueuze woonzorgcentrum Prinsenhof in Brugge staat vanaf vandaag op de zwarte lijst. Het rusthuis maakt deel uit van de Orpea-groep. Het stond al langer op de radar van de Zorginspectie door onder andere een personeelstekort. Onze onderzoeksredactie bracht in februari nog aan het licht dat senioren in het Prinsenhof verwaarloosd worden en dat sommige personeelsleden medicatie zouden stelen.