IN BEELD. We Can Dance neemt vlotte start met 16.000 feestvierders die genieten van muziek, mode en lekker eten

Het kleurrijke festivalterrein van We Can Dance werd gisteren overspoeld met al even kleurrijke festivalbezoekers. De 16.000 feestvierders leefden zich volledig uit om een outfit te zoeken die paste bij het thema van dit jaar. Dat was geen verplichting, maar de bezoekers hebben er duidelijk hun plezier in. “We willen vooral bezoekers inspireren zich vrij te voelen en dat gevoel is onlosmakelijk verbonden met ongeremd jezelf zijn. Ons jaarlijks thema inspireert onze bezoekers even alle regels uit de dagdagelijkse maatschappij overboord te gooien, vaak durven mensen door ons thema stuks te dragen die al jaren in hun kast hangen. Het thema is geen dresscode maar bepaalt vooral de sfeer en looks van de decoratie en inkleding van het festival”, zegt Yasmine Zahnoun. Het merendeel van de bezoekers ging mee in het thema en dat maakt ook de organisatie zeer blij. “Het zorgt voor een communitygevoel.”