IN BEELD. Van indrukwekkende springkastelen tot ravottende minister: zo ziet zonovergoten Buitenspeeldag in Vlaanderen eruit

Volledig scherm De Buitenspeeldag in Lokeren, dat is even de behendigheid op de fiets testen in Park ter Beuken. © Yannick De Spiegeleir

Beginnen doen we in Oost-Vlaanderen, en meer bepaald in de ‘parel aan de Durme’. Daar konden jonge Lokerse fietsfans woensdagnamiddag hun ei kwijt tijdens het initiatief ‘Crossen door de bossen’ in Park Ter Beuken. Op hun weg door het park vonden de kinderen allerlei obstakels waardoor ze uitgedaagd werden om hun fietsbehendigheid te testen. De iets grotere kinderen konden de mountainbike op voor een ritje op de gloednieuwe technische zone door het Park Ter Beuken.

Ook iets verderop in het Waasland, in Sint-Niklaas, werd duchtig gespeeld in openlucht. De stedelijke jeugddienst zette op liefst vijftien verschillende locaties haar tenten op. Dat was onder meer het geval aan het skatepark van De Witte Molen. Daar kwamen honderden jongeren ravotten aan tal van spel- en sportstandjes.

Volledig scherm Minister Benjamin Dalle waagt zich aan een spelletje 'Pang' op de Buitenspeeldag in Melle. © Didier Verbaere

Hoog bezoek in Melle dan weer, waar minister van Jeugd Benjamin Dalle zich kwam uitleven met het jonge grut. De gemeente zorgde daar voor een ijskar die alle zes speelpleintjes een bezoek bracht met gratis ijsjes. “We kiezen bewust voor zes locaties waar de kinderen de speelpleintjes kunnen ontdekken. En op die manier promoten we onze ‘Spelletjes zonder spulletjes’ zodat kinderen zich zonder speelgoed kunnen amuseren”, klonk het bij schepen Lieselot Bleyenberg.

Volledig scherm In Ninove waren er tal van activiteiten voor Buitenspeeldag op de atletiekpiste. © Claudia Van den Houte

Kinderen uit Ninove konden zich dan weer uitleven op de atletiekpiste. Daar viel er héél wat te beleven.De jeugd- en sportdienst hadden ook dit jaar opnieuw de handen in elkaar geslagen om tal van buitenspelactiviteiten aan te bieden. Er stonden springkastelen, er was dans, in samenwerking met de speel-o-theek was er een kleuterdorp, er waren verschillende sporten, allerlei fietsjes, er was een hindernissenparcours,... en nog veel meer.

West-Vlaanderen

Volledig scherm Ook in Brugge werd de Buitenspeeldag gesmaakt. © Benny Proot

In Brugge konden kleine West-Vlamingen zich onder meer uitleven op het speelplein aan het Astridpark. Ook op andere locaties werd er naar hartenlust geravot. Aan het Gandhiplein in Sint-Jozef bijvoorbeeld, waar de speelbus van Huis van het Kind halt hield.

Volledig scherm Buitenspeeldag Diksmuide © GUS

In Diksmuide gingen we de sfeer dan weer opsnuiven op domein Zonnestraal. En het moet gezegd: we zagen er niets dan blije gezichten. Verschillende lokale verenigingen werkten mee aan de Buitenspeeldag. Zo zwierde Sandy Schaep van dansschool El Sanscha de benen los, leerde de brandweer de jeugd hoe ze een brandje moet blussen en waren de medewerkers van de sportdienst aanwezig om verschillende sporten te presenteren.

Volledig scherm Buitenspeeldag Koekelare: Louise met haar zusje Michelle. © GUS

Koekelare bleek dit jaar nieuw op het appel: de gemeente deed voor de eerste keer mee aan de Buitenspeeldag. Er stonden verschillende springkastelen op domein De Mote, er waren go-carts en een ballonplooier zorgde ervoor dat iedereen met een aandenken naar huis kon. Niet alleen de jeugd genoot, ook de ouders en grootouders spreidden hun picknickdeken uit of vlijden zich neer op het terras. “Wat een leuke namiddag”, lachte Louise (8). “Vooral de springkastelen zijn de max.” Met haar zus Michelle (4) ging ze maar al te graag op de foto op het vliegtuig.

Antwerpen

Ook in het Antwerpse Hoboken hebben ze geweten dat het Buitenspeeldag was: daar vond immers The Big Bounce plaats. Niet minder dan 2.500 kinderen kwamen er ravotten op een van de vele springkastelen en andere knotsgekke attracties.

Volledig scherm Eendjes vissen kan uiteraard niet ontbreken op de Willebroekse kermis. © David Legreve

In Willebroek trokken de vrijetijdsdiensten met hun sport- en spelmateriaal én hun animatoren naar sportsite De Schalk aan de Stadionlaan. Daar werd een kermis opgebouwd, waar de kleinste inwoners van de Kanaalgemeente gratis van een zonovergoten namiddag konden genieten. Zij mochten er eendjes vissen, volksspelen uitproberen, op gekke fietsen rijden, tafelhockey spelen, op de draaimolen gaan, zich laten grimeren en meer.