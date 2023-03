IN BEELD. Terug van heel even weggeweest: opbouw van zomerterrassen in Brugge volop aan de gang

Het aftellen is begonnen: startboog en klok doen uitkijken naar de start van de Ronde in Brugge

Dat Brugge al wekenlang uitkijkt naar de start van de Ronde van Vlaanderen op zondag 2 april is een open deur intrappen. Bezoekers en inwoners kunnen nu ook écht aftellen met een klok op de Markt. Net als in aanloop naar het WK wielrennen in 2021 kan je er exact zien hoe lang het nog wachten is tot de grote wielerdag.