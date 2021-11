IN BEELD. Spekgladde snelwegen zorgen voor massa ongevallen in noorden van West-Vlaanderen

Brugge REPORTAGE. Standhou­ders Brugse kerstmarkt klaar voor opening, maar vrezen ook rampscena­rio: “Wat als ze ons na enkele dagen weer sluiten?”

De nieuwe ‘kerstcontainers’ zijn aangekleed, de voorraden aangevuld en de goesting is groot: de standhouders op de Brugse kerstmarkt zijn helemaal klaar voor de grote opening vrijdagavond. De ‘kerstmarkt 2.0', met de nieuwe zwarte kraampjes en een indrukwekkende koepel in het midden van de Markt, zal wellicht héél veel volk richting de Breydelstad lokken. Dat denken ook de standhouders, zeker nu de lichtwandeling Wintergloed groen licht kreeg van gouverneur Carl Decaluwé. “Alleen moeten we bidden dat we binnen een paar dagen al niet weer moeten sluiten”, klinkt het. Wij gingen op pad in Brugge en snoven de sfeer onder de standhouders op.

25 november