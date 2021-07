IN BEELD. Regi speelt eerste liveshow in 1,5 jaar op strand van Zeebrugge: “Eindelijk kan ik ‘Kom Wat Dichterbij’ laten horen aan het publiek”

Brugge“Fantastisch!” Een ander woord had Regi niet voor zijn eerste liveshow in meer dan een jaar. Samen met Camille, Jaap Reesema en Olivia speelde hij de ene grote hit na de andere op het strand van Zeebrugge. Niet alleen de locatie was uniek, het was ook de eerste keer dat Regi zijn grootste hit ooit - ‘Kom Wat Dichterbij’ - live voor een publiek speelde. Wij waren erbij.

Een reeks concerten op het strand als onderdeel van Zeebrugge Beach 2021: dat is GRID.LIVE. Woensdagavond mocht Regi de symbolische aftrap geven. Voor Vlaanderens bekendste dj/muzikant was het ook de start van zijn zomertournee. “Het is mijn eerste liveshow in 1,5 jaar", vertelde Regi vlak voor zijn optreden. “Dus ja, ik heb best wat gezonde stress. Vooral omdat ik in die tijd een pak hits heb gescoord. Met ‘Kom Wat Dichterbij’ zelfs mijn grootste ooit. Het is nog altijd hallucinant hoe succesvol dat nummer is. Je kunt niet geloven hoeveel zin ik heb om op te treden. Ook al zat hier tien man, we willen eindelijk weer spelen.”

Volledig scherm Ook het publiek was duidelijk enthousiast © Mathias Mariën

Beste publiek in twee jaar

Bij het betreden van het podium werd snel duidelijk dat er een pak meer volk aanwezig was. “Ook al hebben we het weer niet mee", zegt Barbara Soens van de organisatie. “Bij stralend zomerweer zouden er nog heel wat extra tickets verkocht zijn.” Van de gure wind voel je als bezoeker nochtans niks eens je in de indrukwekkende tentenconstructie zit. Er is zelfs verwarming.

Zevenhonderd fans, jong en oud, gingen uit hun dak toen de eerste hits uit de boxen knalden. Eerst ‘Ellie’ samen met Jaap Reesema, die ook zijn grootste hit ‘Alles Komt Goed’ speelde, daarna met Olivia. En dan moest Camille nog komen. Het feest was compleet. Dat was het helemaal toen Regi een wandeling door het publiek maakte en zelf een liedje zong. De honderden fans probeerden vanuit hun bubbel een glimp op te vangen van de dj en een foto te versieren. “Wat zijn jullie een fantastisch publiek. Het beste in twee jaar”, grapte de sympathieke Limburger.

Volledig scherm Regi trapte zijn zomertournee af op het strand van Zeebrugge. © Mathias Mariën

Dankbaar

Dat publiek was vooral blij dat ze eindelijk weer konden genieten van een optreden. Op het einde van de show kregen Regi, Camille, Olivia, Jaap Resema en nieuwkomer Steven - die inviel voor Niels Destadsbader - een staande ovatie. Een diepe buiging was hun dank. Regi was zichtbaar opgelucht dat hij eindelijk zijn grootste hits live voor publiek mocht spelen. “De setting op het strand van Zeebrugge is bovendien prachtig. Een normale zomer zullen we nog niet beleven, maar dit is een begin. We zijn ontzettend dankbaar dat we dit mogen doen. Alles komt wel goed", besloot Regi, die zo een geslaagde start van zijn zomertournee beleefde.

De komende weken komen ook Raymond Van Het Groenewoud en De Mens (21/07), De Kreuners (04/08), Bart Peeters en de Ideale Mannen (11/08) en Metejoor (datum nog te bepalen) naar Zeebrugge, dat deze zomer heel wat te bieden heeft. Zo is er in augustus ook nog WeCanDance en kun je er nog enkele weken genieten van MoulesFrites van Sergio Herman.

Volledig scherm Regi trapte zijn zomertournee af op het strand van Zeebrugge en bracht Camille, Olivia en Jaap Reesema mee © Mathias Mariën

Volledig scherm Regi trapte z'n zomertournee af op het strand van Zeebrugge en bracht Camille, Olivia en Jaap Reesema mee © Mathias Mariën

