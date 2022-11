IN BEELD. Nieuwe speelplaats voor de kleuters van De Geluksvogel

Brugge Meer duidelijk­heid over schietinci­dent in Sint-Kruis: politie schoot twee keer op flank van vluchtauto

Er is meer duidelijkheid over het schietincident in Sint-Kruis (Brugge) zaterdagmorgen. Het parket meldt namelijk dat de twee schoten door een politieagent gelost werden. Nadat een inbreker met zijn wagen probeerde te vluchten en de politieman weg moest springen. Eén verdachte is gearresteerd na het incident.

27 november