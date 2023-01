IN BEELD. Met 120 ijsberen het (niet zo) koude water in: “Voor ons mocht het vriezen”

Voor de één is het te koud en te nat, voor de ander kan het niet koud en nat genoeg zijn: de Brugse IJsberen en hun collega’s uit het binnenland waagden zich aan een wedstrijdje in Brugge. Dat kon bij een temperatuur van bijna tien graden. “Voor ons mag het uiteraard altijd vriezen”, klonk het in koor. De nieuwjaarsduik is vooral ook een wedstrijd openwaterzwemmen. Zo'n 120 deelnemers gingen de strijd aan in dertig wedstrijden. Voor sommige kinderen was het de eerste deelname. Anderen konden dan weer de tel niet bijhouden. Maar één zaak was zeker: iedereen genoot na van zijn of haar duik. En van de warme (en koude) dranken nadien.