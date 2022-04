IN BEELD. Lentedrink op Burg lokt Bruggelingen massaal naar buiten: “Fijn om iedereen weer te zien bij glas bier en bakje friet”

BruggeEen quasi volgepakte Burg genoot zondag van de lentedrink van de stad Brugge. Na twee afgelaste nieuwjaarsrecepties besloot de stad haar inwoners uit te nodigen in de eerste lente na corona. “En hoewel het virus nog niet helemaal weg is, doet het deugd om jullie weer allemaal samen te zien”, sprak burgemeester Dirk De fauw. Ondanks lange wachtrijen hoorde er ook Brugs bier en friet bij.

Het is eens wat anders: geen dikke jassen, mutsen en handschoenen zoals we dat gewoon zijn tijdens de eerste zondag van januari. Dan nodigt de stad Brugge traditiegetrouw haar inwoners uit op een nieuwjaarsreceptie. Maar door corona ging die bijeenkomst al twee jaar niet door. Nu de zware coronaperiode stilaan voorbij is, vond de stad het tijd om haar inwoners weer eens te trakteren op een Blonde Os van brouwerij Bourgogne des Flandres en een bakje friet.

Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) nam het woord op het podium, waar hij zich door zijn schepenen en een doventolk liet omringen. “Het is hier even weer Bruges-la-morte geweest, maar we nemen de draad stilaan weer op. Er komen meer toeristen, er is meer beweging. Ik denk dat het gepast is om iedereen te bedanken voor zijn inzet, vooral het zorgpersoneel. Dank ook aan de Bruggelingen die zich solidair tonen met Oekraïne en hun huis en hart openzetten voor die mensen.”

Stadiondossier

Er weerklonk een eerste applaus. Het tweede was voor de aankondiging dat Brugge in 2023 weer de startplaats van de Ronde van Vlaanderen is. “Als ik terugblik op de voorbije drie jaar, dan zijn er veel problemen aangepakt: er zijn parkings bijgekomen, meer groen ook in de straten, we hebben een nieuw Beurs- en Congrescentrum, er is de havenfusie, de bouw van de Xaverianenzaal en de opstart van de bouw van een expohal.” En toch beseft De fauw dat er ook nog veel werk op de plank ligt. “Het stadiondossier van Club en Cercle, waar we hard aan verder werken, de bouw van een nieuwe brandweerkazerne langs de Bevrijdingslaan, de stationsomgeving, de zeesluis en de inrichting van het park Knapen”, somde hij op.

Geluidsmuren

Daarna zette de fanfare het volkslied ‘k En Brugge in min herte’ in. Het schepencollege waagde zich deze keer niet aan een zangstonde. De aanwezigen toonden zich positief voor hun stadsbestuur. “Er is veel meer communicatie dan vroeger”, vindt Patrick Schoonooghe uit Sint-Andries. “Ik krijg meer folders, je vindt veel op de stadswebsite. En als er klachten zijn over voetpaden, dan worden die heel erg serieus genomen. Ik vind het een stap vooruit. In Sint-Andries zijn we bovendien erg blij met de bouw van geluidsmuren langs de N31 Expresweg.”

Ondanks de lange wachtrijen genoten heel wat bezoekers van een gratis drankje of bakje friet. De zon deed de rest op de Burg in Brugge.

