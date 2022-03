IN BEELD. Jongeren dompelen Brugge in een ‘zonnebloemenbad’ van Oekraïense kleuren

Na afloop van de schooltijd verzamelen de leerlingen aan het standbeeld van Jan van Eyck. Van daaruit vertrokken ze in groepjes om de stad onder te dompelen in een ‘zonnebloemenbad’. De leerlingen zorgden voor massaal veel boodschappen, vaak in het geel en het blauw voor slachtoffers van de oorlog. Als afsluiter verzamelden ze op de Burg, waar ze vijf minuten stilte hielden.