IN BEELD. Bierfestival kan heel wat bezoekers bekoren op nieuwe locatie

Wouter Casteleyn van Brouwerij Koekoek uit Zedelgem bracht zijn nieuwste biertje Bar Bippa mee naar het Bierfestival in Brugge. Hij is dan ook trots om zijn vijfde karakterbier aan het grote publiek voor te stellen. “Je merkt dat mensen echt speciaal naar ons komen om het nieuwe biertje eens te proeven omdat ze er al iets over gehoord hadden. Het is heel leuk om de reacties van de mensen te zien”, vertelt Casteleyn. Het is al de derde keer dat de brouwer op het festival staat. “Dit festival is voor ons een meerwaarde omdat je ook het verhaal achter het bier kan vertellen. Je merkt dat mensen er ook in geïnteresseerd zijn waardoor je toch een beetje je passie kan doorgeven. Ik vind het belangrijk dat mensen stilstaan bij wat ze drinken. We zijn dan ook trots op ons product.