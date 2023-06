IN BEELD. Bezoekers blijven heel enthousiast over Brugs Bierfestival: “We gaan door met nieuwe biertjes te proeven zolang we ons goed voelen”

11 Ju­li-Komitee Brugge nodigt Elio di Rupo uit als gastspre­ker tijdens viering Vlaamse Feestdag

Traditioneel slaan het 11 Juli-Komitee, de Brugse Metten Wandelclub en Burgrock de handen voor hun activiteiten in het kader van de Vlaamse feestdag. Meest opvallend dit jaar is de komst van de Waalse minister-president. “Soms geven we ook wel eens de microfoon aan iemand die er een wat andere mening op nahoudt dan de meeste aanwezigen die op de vooravond van 11 juli samenkomen in de Gotische Zaal van het Brugse stadhuis”, zegt voorzitter Pol Van Den Driessche.