IN BEELD. 500 mensen stappen mee in mars voor de vrijheid: “Beperkingen van de overheid kotsbeu”

Eén van de initiatiefnemers is Hans Blanckaert van café Kingsclub in Brugge. Hij stelt al sinds het begin van de coronapandemie de vele maatregelen van de overheid in vraag. “Dit is een betoging voor onze vrijheid”, zegt hij. “Het spelletje mag stoppen. Het heeft allemaal niet meer met onze gezondheid te maken. Het wordt tijd dat we op straat komen.” Vanuit het hele land kwamen mensen naar Brugge, onder meer vanuit Wallonië. “De coronapas is voor ons een doorn in het oog", zegt Blanckaert. “Mensen worden verplicht om zich te laten vaccineren en een QR-code te hebben. Waar zijn we mee bezig? Onze vrijheid staat op het spel.”