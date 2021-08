Imposant containerschip van bijna 400 meter lang meert aan in haven van Zeebrugge

Brugge/Oostende/Jabbeke Nieuwe brandweer­ka­len­der van Hulpverle­nings­zo­ne 1 is nu te koop

12 augustus Voor wie houdt van brandweerfoto’s of de werking van de hulpdiensten een financieel duwtje in de rug wil geven, is de kalender van de Hulpverleningszone 1 nu beschikbaar. Mét ook foto’s van de nieuwe één-serie ‘Onder Vuur’ die dit najaar op televisie te zien zal zijn.