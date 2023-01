Illegalen proberen binnen te breken in boten in jachthaven van Zeebrugge: jaar cel met uitstel gevraagd

Getuigen zagen twee mannen op 13 juli vorig jaar inbreken in enkele boten in de jachthaven van Zeebrugge. Bij aankomst van de politie waren de twee dieven echter al gevlucht. Uit één vaartuig bleken ze een verrekijker te hebben gestolen, in een ander werd een mes aangetroffen met daarop het DNA van Diaf A. (20). Een dag eerder had de Algerijn met z’n landgenoot Said K. (20) al meer dan 800 euro aan parfum gestolen in de Inno van Oostende. Op 31 augustus sloeg hij nog eens toe in hetzelfde filiaal met Ayoub D. (19), een andere Algerijn.