“Ik zal nooit vergeten wat Milan voor mij gedaan heeft”: doodgestoken jongen (15) redde zes jaar geleden Marianne (55) van de verdrinkingsdood

Amper vijftien jaar en slachtof­fer van ontspoorde drugsdeal: Milan M. haalde ooit de krant als held, maar belandde al snel op het verkeerde spoor

10:11 Als held in 2015 de krant gehaald, maar nadien op een dwaalspoor geraakt. Milan M. (15) uit Brugge kwam een openstaande schuld vereffenen bij de 19-jarige Jordy B. in Oostkamp, maar bekocht dat met zijn leven. De tiener overleed na een fatale steekpartij. “Ik zal alles doen wat in mijn macht ligt om de daders te laten boeten. Hopelijk komen jullie nooit meer de gevangenis buiten”, klinkt het bij de emotionele moeder. Amper 15 jaar oud en slachtoffer van een uit de hand gelopen drugsdeal. Hoe is het zover kunnen komen?