“Ik krijg geen adem, ik kan niet meer voor jullie zorgen.” Jaar geleden stierven 39 Vietnamezen tragische dood in koelcontainer uit Zeebrugge, zo bewijzen geluidsopnames

Brugge Brugse verpleeg­kun­di­ge (34) schreeuwt haar onmacht uit in brief naar minister Beke: “Staken druist in tegen onze waarden en normen, dus doen we het zo”

19 oktober Een 34-jarige verpleegkundige van het Brugse woonzorgcentrum Westervier heeft een brief gestuurd naar Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) om haar ongenoegen te uiten over de gang van zaken. De tekst van Sarah Demeulenaere werd op sociale media al honderden keren gedeeld. “Al maanden hebben we het gevoel dat we actie moeten ondernemen. Staken druist volledig in tegen de waarden en normen van elke zorgverlener. Op deze manier wil ik toch zijn aandacht vestigen op de frustraties waar we allemaal mee zitten”, zegt Sarah. De brief lees je integraal hieronder.