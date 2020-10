“Ik krijg geen adem, ik kan niet meer voor jullie zorgen.”: geluidsopnames leggen laatste momenten van 39 Vietnamezen in Zeebrugse container vast

Drama met 39 dode Vietname­zen in koelwagen leidt naar netwerk in ons land: 13 verdachten opgepakt

28 mei Het drama waarbij in een koelwagen 39 Vietnamese migranten stierven in Essex, leidt naar een netwerk in ons land. Dat smokkelde dagelijks tientallen Aziaten naar Groot-Brittannië. Dertien verdachten zijn opgepakt. "Mijn ouders verantwoordelijk? Dat kan ik niet geloven", zegt de zoon van twee verdachten.