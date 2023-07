“Ik ga een aanslag plegen in Brugge": man (29) zit in cel na ‘tip’ van directie psychiatrisch ziekenhuis

Een 29-jarige man zit in de cel, omdat hij ermee zou gedreigd hebben een aanslag te plegen in Brugge. Hij had zich vrijwillig laten opnemen in het psychiatrisch ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw en het is daar dat hij de dreiging zou geuit hebben.

“Ik ga een aanslag plegen in Brugge.” Dat zou de 29-jarige man verteld hebben tegen een medewerker van het psychiatrisch ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw in Brugge. Mogelijk deed hij ook dergelijke uitlatingen tegenover een medepatiënt. De twintiger van Roemeense afkomst kampte al langer met een depressie en was daar al langere tijd voor op zoek naar hulp. Enkele maanden geleden liet hij zich daarom vrijwillig opnemen in het ziekenhuis aan de achterkant van het station.

Vorige week werd de man evenwel opgepakt nadat de directie de politie had gealarmeerd. Tijdens gesprekken zou de 29-jarige man namelijk gedreigd hebben met een aanslag in de stad. Hoe concreet dat zou geweest zijn, is niet duidelijk, maar er werd toch beslist om de politie erbij te halen.

Beroepsgeheim

De man verscheen dinsdagochtend een eerste keer voor de raadkamer, waar zijn aanhouding met een maand werd verlengd. Nochtans had zijn advocaat Hannes Colpaert gevraagd om zijn cliënt vrij te laten, zodat hij zich verder kan laten behandelen. “Zijn plaats is niet in de gevangenis", aldus meester Colpaert. “Een dreiging voor de maatschappij is hij zeker niet en die man ontkent ook gedreigd te hebben met een aanslag.” De verdediging erkent dat C.S. wellicht over zijn toeren was, maar benadrukt dat elke dreiging met een aanslag met klem wordt ontkend.

In het dossier zouden er bovendien geen aanwijzingen zijn dat hij effectief plannen had voor een aanslag. De verdediging stelt zich ook de vraag of de vermeende uitspraken dreigend genoeg waren om het beroepsgeheim te schenden en naar het gerecht te stappen.

