“Ik ben ‘not amused’, die politieke spelletjes moeten stoppen”: Pablo Annys reageert na bewogen gemeenteraad in Brugge

BruggeBurgemeester Dirk De fauw (CD&V) die openlijk neen zit te schudden terwijl zijn collega in de meerderheid Pablo Annys (Vooruit) de stand van zaken schetst in het Brugse ziekenhuisdossier: het was maandag een zelden gezien tafereel op de gemeenteraad in Brugge . Twee dagen later lijken de gemoederen nog niet bedaard. “En toch hoop ik dat de rust kan terugkeren", zegt Annys.

De voorzitter van het AZ Sint-Jan wilde woensdag nog eens de puntjes op de ‘i’ zetten. CD&V en Vooruit clashten maandag openlijk over de al dan niet ziekenhuisfusie tussen AZ Sint-Jan en AZ Sint-Lucas. Volgens CD&V moet die er zo snel mogelijk komen. Vooruit is dan weer van mening dat er geen haast bij is, ook al omdat ook het AZ Alma in Sijsele recent bij de gesprekken is betrokken. “Het was een poppenkast", zegt Annys daar woensdag over. “Ik was maandag ontgoocheld in de reactie van CD&V. Ik was ook verrast. In ons bestuursakkoord staat letterlijk het engagement om een sterk openbaar ziekenhuis te behouden en samenwerking met AZ Sint-Lucas verder te stimuleren. Wel, dat zijn we volop aan het doen.”

“Zorgen”

Maar een fusie is nog niet voor meteen, terwijl burgemeester Dirk De fauw daar maandag nog fel op aanstuurde. “Anders riskeren we het kleinste ziekenhuis in de regio te worden en dreigen we onze beste artsen te verliezen aan Roeselare of Kortrijk", stelde hij. “Ik maak me ernstig zorgen, vooral omdat er de voorbije maanden geen gesprekken waren tussen AZ Sint-Jan en AZ Sint-Lucas”, aldus De fauw. Maar volgens Annys klopt dat niet. “Er is wel degelijk samengezeten.”

Stappenplan

“Er is op dit moment geen eensgezindheid binnen de meerderheid over de toekomst van AZ Sint-Jan”, stelt Annys vast. “Ik weet het even niet meer. Waar wil CD&V naartoe? Een fusie is op dit moment geen must. Daar zit geen haast achter. Sint-Jan werd onlangs nog verkozen tot beste ziekenhuis van het land. De patiënt zal niet beter of slechter worden van een fusie. Wij willen tegen eind 2024 een stappenplan klaar hebben rond de samenwerking van drie ziekenhuizen met dezelfde belangen in deze regio. That’s it.”

Vier jaar

Is er dan nog wel voldoende vertrouwen binnen de Brugse meerderheid? Zal dit dossier de samenwerking tussen CD&V, Vooruit en Open Vld Plus niet doen stokken? “We hebben vier jaar uitstekend samengewerkt”, vindt Annys. “Maar nu ben ik ‘not amused’. Ik ga dit ook aan de burgemeester zeggen. Ik wil geen politieke spelletjes. De rust moet terugkeren.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.