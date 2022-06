Iedereen tevreden na evaluatie ‘inclusieve' Bloedprocessie

Dit jaar waren er twee zones voor personen met een handicap en hun begeleider(s): op de Markt en aan de Hauwerstraat. De zone in de Hauwerstraat was veel rustiger en prikkelarmer dan de assistentiezone op de Markt en dus voor velen een mooi alternatief. In beide zones waren specifieke voorzieningen aanwezig: toegankelijk toilet, zitplaats of staanplaats op reservering en assistentie op reservering. “Het werken met de erfgoedapp was een mooie aanvulling voor het programmaboekje”, zegt Marechal. “Personen met een auditieve en visuele beperking konden zo de processie volgen in Vlaamse gebarentaal of via audiodescriptie. Op verschillende momenten kregen de bezoekers een melding met een beschrijving van de taferelen die voorbij kwamen.”