‘Icoon’ Filiep Defraye (62) neemt na 30 jaar afscheid als directeur van hotelschool Spermalie: “De brand van 1993 was een dieptepunt, maar corona is nog erger”

Damme/Brugge Stadsbe­stuur hijst rode vlag aan Damse Vaart: ijs te dun om te schaatsen of wandelen

12 februari Er zal de komende dagen niet geschaatst mogen worden op de Damse Vaart. Uit metingen van de brandweer blijkt dat de ijslaag maximaal drie centimeter dik is. Op sommige plaatsen is dat zelfs nog een stuk dunner en is het water nog duidelijk te zien.