Hulpdiensten zoeken tijdlang vergeefs naar ‘kajakker in nood’ die zich van geen kwaad bewust is

De oproep liep omstreeks 10 uur binnen bij de hulpdiensten in Brugge. De brandweer rukte uit richting het kanaal met een bootje en startte meteen een zoektocht. Resultaat leverde dat evenwel niet meteen op. Van de vermeende kajakker in nood bleek geen sprake te zijn. Al snel bleek waarom: de man in kwestie was zich namelijk niet bewust dat zijn reddingsvest een automatisch noodsignaal had uitgestuurd en was al een eind verderop met zijn kajak. Waarom het systeem in werking trad, is niet duidelijk.