Hulpdiensten rukken uit voor rokende lijnbus

Brugge Verliest je woning warmte? Bruggelin­gen zullen het sneller en nauwkeuri­ger zien: “Muren, schrijn­werk, rolluikkas­ten... Alles kunnen we in kaart brengen”

De Bruggeling zal op een eenvoudigere en snellere manier beelden over warmteverlies van zijn woning kunnen raadplegen. Vlaanderen geeft 600.000 euro voor een project rond artificiële intelligentie, waardoor je in Brugge een nauwkeuriger zicht krijgt of je huis energiemaatregelen nodig heeft. “Nu kunnen we zelfs wijk per wijk aan de slag gaan”, zegt schepen van Klimaat Minou Esquenet.

26 december