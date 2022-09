Huizenhoog kunstproject siert gevel van historische huizenrij op Garenmarkt

Brugge 6 jaar geleden vanuit Syrië in Brugge aangekomen, nu openen vader en zoon restaurant ‘Route 66': “Naam verwijst naar zaak die sneuvelde door de oorlog”

In de Langestraat in Brugge hebben Jamil en Ali Zakri zopas hun eigen restaurant Route 66 geopend. Vader en zoon kwamen zes jaar geleden vanuit Syrië via omwegen in Brugge terecht, deden verschillende jobs om uiteindelijk genoeg bij elkaar te sparen om een eigen zaak te openen. “We halen het allerbeste uit de Arabische wereld naar hier, en combineren dat met Amerikaanse invloeden", zeggen ze. Dat kan meteen ook de naam verklaren.

