Hotel Academie overgenomen door groep achter vijfsterrenhotel Dukes’ Palace

Pieter Degroote, eigenaar van Hotel Dukes’ Palace – een van de weinige ‘5 sterren superior hotels’ in België en toonaangevend in binnen- en buitenland – kondigt niet enkel de oprichting aan van een nieuwe, ambitieuze hotelgroep, maar ook van de overname van het Brugse viersterrenhotel Academie. Met 90 kamers is dat een groot hotel in de stad. “We geloven sterk in de toekomst van de Brugse hotellerie en hebben dan ook tijdens de voorbije maanden zwaar geïnvesteerd in de opwaardering van onze bestaande hotels Dukes’ Palace, Dukes’ Arches (vroegere hotel The Peellaert, red.) en Dukes’ Palace Residence (vroegere Hotel Prinsenhof, red.). Daarnaast zagen we kansen om onze groeiambities kracht bij te zetten", zegt Degroote. Inge De Ketelaere en Peter Van Severen hebben het hotel jarenlang uitgebaat. “Wij zijn enorm tevreden dat de continuïteit gegarandeerd is voor het hotel en onze medewerkers die op 1 juli toetreden tot de Dukes’ familie.”