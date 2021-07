Horecawereld rouwt om chef Wim (55), die onverwacht overleed aan hartfalen: “Hij droomde nog van een B&B in Portugal”

Blankenberge KUSTGE­SPREK­KEN. Michel Van Den Brande en Jacky Lafon nemen ons mee naar Blankenber­ge: “Eigenlijk heb je hier alles, behalve hele chique winkels”

11:10 Een man en een vrouw. En een band met de zee. Dat is het opzet van een nieuwe vierdelige zomerreeks aan zee. Waar gaan zij deze zomer genieten van het strand, lekkere cocktails én de gezonde zeelucht. Vandaag drinken we een koffie in Pand 18, bij eigenaar en tv-gezicht Michel Van Den Brande en cabaretière Jacky Lafon. “De zee brengt ons tot rust. Als je na een hectische dag de dijk bereikt, dan valt alle stress weg.” Hun tips en hun favoriete plekjes.