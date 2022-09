Hoofdverdachte moord op Dean (4) krijgt gunstregime in Brugse gevangenis: “Hij is vertrouwenspersoon voor de directie en mag koffie en boeken ronddelen”

Geel/Turnhout VERMOORDE ONSCHULD. “Ik word zot. Ze krijsen allebei”: Lielly sterft na zwaar geweld van babysitter Kjell

Zes jaar zou Lielly nu zijn. Twee handen op één buik met haar tweelingzusje Letty. Maar babysitter Kjell C. (44) besliste daar anders over. Hij bracht de kleine Lielly in mei 2016 door zwaar geweld om het leven. Amper vijf maanden was het meisje toen. Toch kreeg Kjell C. slechts een voorwaardelijke straf. “Ooit zullen we Letty vertellen wat er met haar zusje gebeurd is. Maar daar is ze nu nog te jong voor”, getuigt mama Kristel Gelders uit Geel.

21 augustus