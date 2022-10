Honderden Spaanse supporters beleven rustige middag in Brugge in aanloop naar clash tegen Club Brugge

De Spaanse supporters waren de hele dag aanwezig in de Brugse binnenstad in afwachting van de wedstrijd in de Champions League tegen Club Brugge. “Alles is rustig verlopen”, zegt Lien Depoorter van de Brugse politie. De politie was zichtbaar aanwezig in het straatbeeld en zorgde er ook voor dat de Spaanse fans tijdig en wel met bussen richting het stadion konden trekken.