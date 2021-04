Hond en auto van Club Bruggefan heten Rafa, en nu speelt Gouden Schoen voor aartsrivaal Anderlecht: “Ik ben er niet goed van”

De Gouden Schoen doet zo wat iedere Club-fan afgrijzen bezorgt. “Met Antwerp kon ik nog leven, maar Anderlecht... Dat is de aartsvijand. Dat doe je niet.” Voor Rik Debrabandere, die al 46 jaar naar Club gaat kijken, is het dubbel pijnlijk. Refaelov was niet zomaar een speler van blauwzwart, hij was zijn idool. “Hij is gekomen in de periode toen Bart Verhaeghe en Vincent Mannaert de boel in handen namen bij Club. ‘Rafa’ heeft die steile opgang meegemaakt. Het is tien jaar later uiteindelijk een succesverhaal geworden. Hij was mijn lievelingsspeler, erg toegankelijk en vriendelijk ook.”