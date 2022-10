Hogeschoolstudenten wonen, ontspannen én volgen les in volledig nieuwe The Crown, de eerste leefcampus van Vlaanderen: “Alle kamers waren in een mum van tijd verhuurd”

Brugge Nieuwe beelden tonen hoe man (38) die aan BMW hangt in Brugge pas kilometer verderop van wagen valt: bestuurder (57) én agressor dienen beiden klacht in

Er zijn opvallende beelden opgedoken van een bizar geval van verkeersagressie in Brugge. Op de video is te zien hoe een man eerst vernielingen aanbrengt aan een BMW. En wanneer de bestuurder op de vlucht wil slaan, gaat hij zelfs aan de auto hangen. Andere videobeelden tonen hoe de man pas een kilometer verderop van de wagen valt. Opvallend: meteen na de feiten dienden zowel de bestuurder als de agressor op het filmpje klacht in bij de politie. De context van de feiten is onduidelijk. “Beiden partijen zullen verhoord worden”, zegt politiewoordvoerster Lien Depoorter.

7 oktober