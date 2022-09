Hogescholen starten academiejaar met stevige stijging van aantal studenten: “Vreemd dat verpleegkunde minder in trek is, maar onderwijs gelukkig weer wél”

Hogeschool VIVES start het academiejaar 2022-2023 met ruim 12 procent meer inschrijvingen. Die toename valt te noteren in nagenoeg alle studiegebieden en campussen. VIVES telt campussen in Brugge, Kortrijk, Oostende, Roeselare en Torhout. Goed nieuws voor het onderwijs is dat het studiegebied bij VIVES een toename kent met 18 procent, met uitschieters voor opleidingen voor leerkracht in het secundair onderwijs.

17.000 studenten

Anderzijds is er dan weer een daling in de opleiding verpleegkunde en vroedkunde met 13 procent. Opvallend toch, in een periode waarin de zorg toch steeds meer aan belang wint. Torhout is overigens de campus met de grootste stijging aan studenten (30 procent). Ook in Brugge is de toename met 18 procent aanzienlijk. Hogeschool VIVES telt ruim 1.250 personeelsleden en 17.000 studenten in de basisopleidingen in zes studiegebieden: biotechniek, gezondheidszorg, handelswetenschappen en bedrijfskunde, industriële wetenschappen en technologie, onderwijs en sociaal-agogisch werk.