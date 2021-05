Hoezo, enkel terrassen in Middelkerke? Ook in Zeebrugge kan je picknicken op 80 banken

“We zijn misschien klein, maar daarom niet minder inventief”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld). “Akkoord, in Middelkerke maken ze er veel tamtam over, maar in stilte kan dat ook. Uiteindelijk heeft burgemeester Jean-Marie Dedecker dat goed afgekeken", grinnikt Van Volcem. Er staan 50 picknickbanken op de Zeedijk en 30 banken in het zand. Veel volk was er zaterdag op de banken nog niet te bespeuren, op mensen na die er hun picknick of drankje kwamen drinken. In Zeebrugge is er ook niet zoveel horeca waar je takeaway-maaltijden kan afhalen.