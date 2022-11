Hoe twee Vlaamse broers, door de oceaan van elkaar gescheiden, dankzij hun oma toch verbonden zijn: “Haar wonderlijke leven moesten we samen neerpennen”

Brugge/KortrijkDe ene werkt als docent geschiedenis bij Hogeschool VIVES, de andere als professor aan de universiteit van Virginia in de VS. Maar waar de Atlantische Oceaan Peter (57) en Steven (58) Debaere van elkaar scheidt, brengt het buitengewone levensverhaal van hun grootmoeder hen samen. Anna Remmerie vertrok naar Amerika om er als meid bij welgestelde families te werken, maar keerde later terug naar Bissegem. Over haar penden de broers een boek neer. “Haar speelse en moderne kant was voor ons onbekend.”