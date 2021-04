Hoe sterk is de eenzame... boom in de werfput? “We zetten alles op alles om hem te redden”

BruggeRondom een boom van het Koning Albertpark in Brugge ontvouwt zich een enorme werfput, maar de eenzame kolos blijft staan. “Anders zou het 100 jaar duren vooraleer we weer een boom van die omvang hebben", zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem. Zal de rode beuk de uitbreiding van de ondergrondse parking ‘t Zand overleven?

De grootschalige werken in het Albertpark in Brugge zijn al een tijdje bezig. Zoals bekend worden er ondergronds drie parkeerlagen gerealiseerd. De parking ‘t Zand zal zo uitbreiden met 635 plaatsen. De uitbreiding gebeurt onder het Koning Albert I-park, waar een nieuw onthaalpaviljoen komt vanwaar de bezoekers de parking in en uit kunnen. Er komt geen nieuwe in- en uitrit. Die blijft dus onder de tunnel van ‘t Zand, weliswaar met een langere invoegstrook.

Oudste van allemaal

“De komst van de extra parkeerplaatsen zorgt ervoor dat we ook het park kunnen vernieuwen”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld). “Dat doen we zonder het boombestand aan te tasten. Dat was één van de voorwaarden om de parking onder dit park aan te leggen. Het is immers zo belangrijk om een aantal heel waardevolle bomen te behouden. Zo zijn er een paar rondom de bouwput waar heel omzichtig mee wordt omgegaan. De oudste boom van allemaal, een rode beuk waarvan we de leeftijd niet kennen, willen we absoluut behouden. Hij werd destijds aangeplant ‘tussen de muren’ van de inrit naar de ondergrondse parking. Ze vormen nu een soort van bescherming. Als we die zouden kappen, dan duurt het honderd jaar vooraleer we weer zo'n boom zouden hebben.”

Of de boom de werken uiteindelijk zal overleven, zal moeten blijken. © Benny Proot

Dat oogt dus behoorlijk spectaculair. Of de boom de werken uiteindelijk zal overleven, zal moeten blijken, maar volgens parkeerbeheerder Interparking is dat zeker het geval. “Ik weet dat het er een beetje vreemd uitziet, maar een boomdeskundige houdt het bouwproces in de gaten. Bij de vergunning voor de ondergrondse parking werd de boombescherming ook vastgelegd. De boom wordt voor het hele project als een soort symbool gezien”, zegt Van Volcem.

Duurder parkeren

Eenmaal de parking klaar is, wordt het park helemaal vernieuwd. Dan komen er ook een paviljoen, twee nieuwe bruggetjes over de Kapucijnenrei en nieuwe voet- en fietspaden. De totale kostprijs is niet min: 23 miljoen euro. “Wij financieren de parking door een tariefverhoging in de publieke parkings door te voeren”, zegt Roland Cracco van Interparking. “De prijzen voor ondergronds parkeren in Brugge liggen bij de laagste van het land. Ze zijn al niet meer aangepast sinds 1998. Ik denk dat een aanpassing aanvaardbaar is. Bovendien is het zo dat de stad maatregelen neemt om bezoekers niet te veel op kosten te jagen.”