Hoe lang kunnen Club en Cercle nog in Jan Breydel voetballen? Vallen de brokstukken er naar beneden? Tien vragen voor u beantwoord

BruggeDe barak van Brugge. Zo wordt het Jan Breydelstadion wel eens genoemd, door aanhoudende problemen met betonrot, elektriciteit of stabiliteit. Vanaf 2023 is het stadion niet langer bruikbaar, horen we waaien nu de discussie over twee nieuwe stadions hevig woedt. Maar klopt dat ook? Hoe lang kan het stadion echt nog mee? Eén dag voor de Brugse derby proberen we klare wijn te schenken over de thuishaven van de Brugse eersteklassers.