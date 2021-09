Hoe een 15-jarige jongen werd doodgestoken in Oostkamp: “Jordy verdedigde zich. Hij werd al een tijdje opgejaagd en bedreigd”

Brugge Brugge rondt voor het eerst de kaap van de 10.000 hogeschool­stu­den­ten: “Heel veel interesse om aan te sluiten bij studenten­clubs”

20 september Er is een historisch studentenjaar van start gegaan in Brugge, want voor het eerst rondt de stad de kaap van de 10.000 hogeschoolstudenten. “Het is vooral belangrijk dat hier veel unieke opleidingen gebeuren die je nergens anders vindt”, zegt schepen van Studentenstad Mathijs Goderis (Vooruit), die op termijn Kortrijk wil inhalen als grootste studentenstad van West-Vlaanderen. Ook bij de studentenclubs heerst enthousiasme.