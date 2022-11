Ho ho ho! Daar is de pop-up kerstwinkel in de Brugse binnenstad weer: “We merken dat mensen nu al graag kerstinkopen doen”

BruggeKerstmannen tot 2 meter hoog, 49 verschillende kleuren aan ballen en kerstdecoratie in alle vormen: je kan het zo gek niet bedenken of je vindt het in de pop-up winkel Christmas World in de Steenstraat. Benny Vanroy (58) is ondertussen aan z’n zesde jaar toe in de Brugse binnenstad. “Elk jaar is het afwachten welk pand er beschikbaar is", zegt Benny. “Of het niet vroeg is om nu al kerstinkopen te doen? Aan het koopgedrag van de mensen te zien niet, neen.” Al is de winkel wel (noodgedwongen) wat kleiner geworden. “De roltrap zou me met de huidige energieprijzen 150 euro pér dag kosten. En dan is er nog het personeelsprobleem.” Wij gingen al eens kijken.