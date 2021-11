‘Historisch’ akkoord in Brugs voetbal: als nieuw stadion van Club eerder klaar is, mag Cercle er tijdelijk spelen: “Voetbal is emotie, maar nu moeten we even rationeel zijn”

BruggeAls het nieuwe stadion van Club Brugge op Olympia eerder klaar is dan een nieuwe voetbaltempel voor Cercle langs de Blankenbergse Steenweg, dan mag groen-zwart tijdelijk spelen in het ‘huis van Club’. Dat zijn de beide voetbalploegen overeen gekomen. Belangrijke voorwaarde voor Cercle: ze moeten niet huren aan buur Club, maar aan de stad, die op zijn beurt huurder is van... Club. “Voetbal is emotie, maar nu moesten we even rationeel zijn”, zegt voorzitter Vincent Goemaere.

Club Brugge kreeg vorige maand groen licht voor de bouw van het nieuwe stadion:

De neutrale voetballiefhebber fronst allicht even de wenkbrauwen, want momenteel spélen Club en Cercle Brugge al in hetzelfde stadion. Maar het Jan Breydelstadion is stilaan op, en beide teams hebben de ambitie om binnenkort in een nieuwe voetbalarena te spelen. Momenteel ziet het ernaar uit dat het stadion van Club Brugge eerder klaar kan zijn. Daar bestaan immers al concrete plannen voor. Er is door de Vlaamse regering al een omgevingsvergunning toegekend, al kan er tot vandaag nog beroep tegen aangetekend worden.

Quote In een ander scenario krijgen we in het voorjaar van 2022 zelf groen licht en kunnen we snel aan ons nieuw stadion beginnen Cercle-CEO Ben Lambrecht

“We zijn tot een goede verstandhouding gekomen”, zegt Cerclevoorzitter Vincent Goemaere. “We hebben schriftelijke garanties gekregen van de stad dat we zelf nooit zonder stadion of jeugdinfrastructuur zullen vallen. En we hebben uitzicht op ons eigen familiale stadion langs de Blankenbergse Steenweg. Mochten we toch even zonder stadion vallen, dan kunnen we tijdelijk in het nieuwe stadion op Olympia terecht. Dat is slechts één van de scenario’s en dat houden we liefst zo kort mogelijk, maar het is toch belangrijk voor onze supporters dat we daar enigszins onze eigen accenten kunnen leggen.”

Voor de Cercle-aanhang was het immers onbespreekbaar om in een blauw-zwart stadion haar thuiswedstrijden bij te wonen. “Maar met Club Brugge zijn we overeengekomen dat nog weinig symbolen die verwijzen naar blauw en zwart overblijven bij een thuismatch van Cercle”, zegt Brugs burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “De bovenste ring van dat station zou met reclamebanners bedekt worden, net als de blauwe zitjes. Aan de buitenzijde kan het logo van Cercle geprojecteerd worden en ook met het licht kan een Cerclegevoel gecreëerd worden.” Voorzitter Goemaere bevestigt het belang van zo’n ‘neutrale’ look. “Voor onze supporters is dat cruciaal.”

Quote Cercle zal niet verder procederen tegen het nieuwe stadion van Club Mercedes Van Volcem, schepen van Eigendommen

Belangrijke voorwaarde bij dat niet-onrealistische scenario: Cercle zal niet huren aan Club, maar aan een ‘tussenpersoon’. In dit geval dus de stad Brugge. “En onder dezelfde voorwaarden als nu", bevestigt schepen van Eigendommen Mercedes Van Volcem (Open Vld). Tot drie maanden geleden zat de sfeer nog op een dieptepunt tussen beide voetbalploegen. “Midden september ben ik met Cercle gaan samenzitten om te luisteren naar hun wensen”, zegt Van Volcem. “We zijn tot een akkoord gekomen. Cercle zal niet verder procederen tegen het nieuwe stadion van Club. Ons sportdomein Gulden Kamer wordt ingericht voor oefenvelden voor de jeugd van Cercle. Het is immers net op die gronden dat Club zijn nieuwe stadion zal bouwen. De stad zal instaan voor de verhuis en Cercle via een investeringstoelage van 3 miljoen euro ondersteunen. Dat geld dient voor het speelklaar maken van de jeugdinfrastructuur in de Gulden Kamer. Wij engageren ons ook om de gronden langs de Blankenbergse Steenweg aan te kopen voor een nieuw Cerclestadion.”

Geen andere locatie

Cercle kijkt vooral uit naar dat moment. Groen-zwart wil immers daar een stadion van maximaal 15.000 plaatsen bouwen. Tegen het voorjaar van 2022 zou daarover duidelijkheid komen. Het dossier zit nu nog bij de Raad van State. “De site langs de Blankenbergse Steenweg is nog altijd de geprefereerde site”, geeft schepen van Sport Franky Demon (CD&V) aan. “Wij geloven nog altijd dat we daar een stadion kunnen realiseren voor Cercle. Neem nu aan dat dit niet lukt, dan zullen we ons engageren om te blijven strijden voor een stadionproject op die locatie.” Er is volgens de stad immers geen enkele andere locatie in Brugge die anders nog in aanmerking komt.

“Stappen zetten”

Bij Cercle overheerst opluchting. “In een ander scenario krijgen wij in het voorjaar van 2022 groen licht voor een nieuw stadion en kunnen we snel beginnen bouwen”, zegt CEO Ben Lambrecht. “We bouwen aan de toekomst, het stadionproject hangt ook niet samen met onze huidige sportieve situatie. We willen dat we straks in een eigen klein, familiaal stadion spelen. Om die stap te bereiken, moet je soms tot een deal komen. Ik ben blij met het vertrouwen van de stad. Laat ons nu maar samen stappen zetten.”

