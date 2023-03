Hinder door werken langs Dudzeelse Steenweg, waar berm wordt heringericht

Vier studenten Howest organiseer­den de zesde editie van Brugge Classic

Zaterdagmorgen werd in Sint-Michiels het startschot gegeven van de zesde editie van Brugge Classic. Dit jaar waren het vier hogeschoolstudenten die dit sportieve evenement organiseerden in het kader van hun opleiding. De deelnemers konden kiezen tussen drie afstanden. Tijdens de wegritten van 60 of 90 km reden de renners over een stuk van de Ring van Brugge, uniek in vergelijking met andere wielertochten rond de Breydelstad. Nieuw dit jaar was de gravelrit van 45 km.