Hinder door werken in Dudzeelse Steenweg, waar de berm wordt heringericht

Daarbij worden bestaande parkeervakken met tussenliggende plantvakken opgebroken en een nieuwe kantstrook aangelegd. Ook zullen in een latere fase 230 olmen aangeplant worden op de nieuwe berm ter compensatie voor de gerooide bomen voor de bouw van de geluidsschermen langs de N31 in Brugge. “De opbraakwerken van de bestaande parkeervakken langs de Dudzeelse Steenweg is niet enkel nodig om de berm her in te richten, maar vergroot ook de aantrekkelijkheid van het stuk wegdek door de aanplanting van de bomen”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld). “Aangezien we eerder bomen moesten rooien voor de werken langs de N31, is dit een mooie compensatie op een ideale plek.”