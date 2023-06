"Hij wilde cadeautjes kunnen kopen voor z'n zoontje": man riskeert 18 maanden cel voor 20 tabaksdiefstallen bij Colruyt

Verschillende Colruyt-filialen kregen in december vorig jaar te maken met tabaksdiefstallen. De supermarktketen stelde vast dat op de camerabeelden telkens dezelfde dader te zien was. M.E. (44) uit Knokke-Heist was makkelijk herkenbaar, want hij droeg steevast een fluogele jas van de werkopleiding die hij op dat moment volgde. Verder onderzoek wees uit dat hij in totaal 20 keer toesloeg in onder meer Brugge, Oostende, Blankenberge en Zele. Volgens het parket maakte de veertiger daarbij ongeveer 4.800 euro aan tabak buit.

M.E. liep in het verleden al meerdere veroordelingen op en riskeert nu opnieuw 18 maanden cel. In z’n verhoor legde de man uit dat hij met de eindejaarsperiode voor de deur te weinig geld had om cadeautjes te kopen. “Zijn drijfveer bij de diefstallen was dan ook telkens z'n zoontje”, pleitte z’n advocate Silke Brutin. “Hij mag nooit iets tekort komen.” Volgens de verdediging kreeg M.E. bij z’n laatste veroordeling voorwaarden opgelegd en verlopen die goed. In die omstandigden werd opnieuw om een voorwaardelijke celstraf gevraagd. En de rechter leek ook in te zullen gaan op die vraag. “Maar het is dan voor uw zoontje dat we het doen”, klonk het. Vonnis op 29 juni.