"Hij speelde medische gegevens van spelers door aan Antwerp:" Club Brugge sleept voormalig consultant voor rechter voor vermeend datalek naar grote rivaal

basketbal eerste landelijke Racing Brugge haalt nieuwe coach voor ploeg in eerste landelijke

Bij Racing Brugge kondigde coach Gunther De Pauw vorige week aan dat hij volgend seizoen de One in eerste landelijke niet meer zal coachen. Voorzitter Bart Deckmyn heeft ondertussen in Alain De Clippel, momenteel in tweede landelijke bij Falco Gent aan de slag, een nieuwe trainer gevonden.

21 januari