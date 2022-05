"Hij dronk 12 Kasteelbieren, maar betaalde niet”: onverbeterlijke tafelschuimer met grote dorst riskeert 6 maanden cel

De dakloze Waal vond op 17 maart dit jaar een plaatsje in restaurant De Vier Winden op de Markt in Brugge. Hij verorberde een portie mosselen en dronk er ook liefst twaalf Kasteelbieren, maar kon achteraf z’n rekening niet betalen. Op 26 maart sloeg hij dan weer toe in brasserie Monico Meir in Antwerpen. Daar sloeg David M. elf bieren achterover. Hij at er ook garnaalkroketten en een biefstuk, maar had opnieuw geen geld bij.