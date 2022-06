Hier komt de nieuwe zeesluis in Zeebrugge: “Cruciaal voor toekomst van de haven, maar Zeebrugge wordt géén spookdorp”

ZeebruggeHet is eindelijk duidelijk waar de nieuwe zeesluis in Zeebrugge moet komen. De voorbije jaren werden meer dan 20 mogelijke combinaties voor het complex Nieuwe Sluis Zeebrugge onderzocht, maar nu is de kogel door de kerk. In een ideale wereld is de nieuwe zeesluis in 2037 operationeel. Voor de plannen worden een 50-tal panden onteigend, waarvan met twee derde van de eigenaars al een akkoord is. “De realisatie van de sluis is van levensbelang voor de haven van Zeebrugge, maar tegelijk houden we rekening met de omwonenden”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V).