Hier dwaalt de geest van Gene Bervoets: op pad langs de cruciale plaatsen in Zeebrugge uit Beau Séjour 2

ZeebruggeHet langverwachte tweede seizoen van Beau Séjour start zondag op Eén. De fictiereeks, die in de zomer van 2019 is opgenomen, speelt zich deze keer af in Zeebrugge. Hoofdlocatie is de Marinebasis, een anders nauwelijks toegankelijk bastion waar 1.200 militairen werken. De hoofdrol is voor Gene Bervoets. Daarnaast bestaat de cast bijna volledig uit West-Vlaamse acteurs, met onder andere Lize Feryn, Sam Louwyck, Greet Verstraete en Emilie De Roo. Wij mochten binnen in de Marinebasis en volgden het spoor van hoofdpersonage Maurice Teirlinck. “Het ‘mortuarium’ is eigenlijk de plek waar we waakhonden onderzoeken.”